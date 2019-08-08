Общество

Российским школам рекомендовали закупить шлемы дополненной реальности

На уроках труда российские школьники должны заниматься 3D-моделированием, примерять шлемы виртуальной реальности и учиться управлять квадрокоптерами. Об этом говорится в рекомендациях, подготовленных Минпросвещением.

Документ, с которым ознакомились «Известия», уже получил одобрение замминистра Марины Раковой. В рекомендациях предлагается региональным властям открыть оснащенные современным оборудованием центры, где все дети смогут изучать такие предметы, как технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности.

В примерном перечне оборудования, которое ведомство рекомендует закупить для работы центра, указаны 3D-принтер, пластик для него, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер с камерой, три небольших дрона весом до 100 г, цифровой штангенциркуль.

Эксперты согласились, что образование непременно должно идти в ногу со временем, но отметили ряд проблем на пути реализации рекомендаций, в том числе, финансовых.

По словам президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, рассчитать стоимость реализации проекта по всей стране проблематично, но закупка оборудования только для одного центра обойдется в 1,5-2 млн рублей.