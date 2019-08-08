Общество

Благодаря единороссам лицей в Великих Луках встретит учеников обновленным

В лицее №10 города Великие Луки завершается капитальный ремонт. Благодаря поддержке единороссов образовательное учреждение встретит своих учеников обновленным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Уже не один год социальным партнером лицея выступает его выпускник, депутат Госдумы и член президиума Генсовета «Единой России» Александр Козловский. Также помощь оказывает депутат фракции партии в Великолукской гордуме Денис Мунштуков.

В этом году партийцы изыскали средства на продолжение ремонта лицея, и в настоящее время он проводится на третьем и четвертом этажах. Рабочие заменили покрытие пола, окна и двери. Дизайн коридоров и учебных классов стал более современным. Также в перечне работ – устройство новых коммуникаций и пожарной сигнализации.

Кроме того, впереди - покраска стен и потолка, оборудование кабинетов и замена электропроводки. Во многих классах появятся новая мебель и высокоскоростной интернет.

«Строители трудятся все лето, без выходных, чтобы новый учебный год лицеисты начали в комфортных условиях», - отметили в местном отделении «Единой России».