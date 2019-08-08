Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Женщина на рыбалке: экипировка
Организация активного отдыха
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Грандиозная выставка-продажа шуб
Дом от А до Я
Убрать нельзя оставить
Моно вместо стерео
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Мини-юбки под запретом
Телефон прямого эфира 56-73-72
Об «успехах» импортозамещения
 
 
 
ещё Общество 08.08.2019 10:000 ПЛН-ТВ: Какие мясные продукты можно купить в Неелово? 09.08.2019 13:260 Участники Би-2 выпустили первый альбом супергруппы «Куртки Кобейна» 09.08.2019 13:050 Наталья Плявинская: «Семейное древо сердец» увезут с набережной Великой, чтобы довести до ума 09.08.2019 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» 09.08.2019 12:500 Профсоюзный турслет начал работу в Порховском районе 09.08.2019 12:420 Елена Полонская положительно оценила создание информационного сервиса поддержки семей
 
 
 
Самое популярное 07.08.2019 16:3322 Мини-юбки под запретом: администрация Псковской области ввела дресс-код 08.08.2019 09:100 Прибытие поезда Москва - Псков задерживается из-за инцидента в Старой Руссе 08.08.2019 08:279 Сбой в работе светофоров стал причиной аварии на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. ФОТО и ВИДЕО 06.08.2019 17:235 Моно вместо стерео 06.08.2019 17:200 Мы не прогнозируем 32 градуса тепла и сухую погоду в Псковской области - Тала Нещадимова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России стали активнее покупать лицензионный софт

09.08.2019 12:25|ПсковКомментариев: 0

Несмотря на то, что вопрос повсеместного использования «пиратского» программного обеспечения на просторах СНГ вряд ли можно считать закрытым, в этом направлении намечается положительная динамика. Все больше потребителей, особенно в числе организаций, а также рядовых юзеров и геймеров предпочитают «лицензию».

Отсутствие проблем с установкой и работой

Не считая того, что взломщики программного обеспечения могут умышленно добавить в программный код «нежелательные» элементы и откровенные вирусы, распространять под видом программ вредоносный софт, даже «добросовестно» взломанный продукт может работать не совсем так, как задумывалось разработчиками.

На практике это выражается в потенциальных проблемах с установкой, в возможных сбоях и неполадках, в неправильных арифметических и других вычислениях алгоритмов программы.

Поддержка по техническим и другим вопросам

Наличие лицензионного продукта автоматически гарантирует поддержку разработчика, если у вас возникнут проблемы или вопросы с его программой. Для крупных студий-разработчиков характерно наличие отдельного отдела поддержки, который отвечает на запросы пользователей по телефону, почте или в чате. Иногда даже круглосуточно и без выходных.

Выход обновлений и исправление багов

Программное обеспечение, даже вышедшее официально на рынок, как правило, продолжает модернизироваться и улучшаться, в нем устраняются баги и неполадки, анонсируются новые версии. В теории, так называемые, «фиксы» и дополнения могут работать и с пиратскими копиями, но на практике часто бывает, что бесплатно скачанная программа не обновляется и не исправляется.

Легальное использование

Наконец, для ряда пользователей скачивать и устанавливать нелегальные программы запрещено на законодательном уровне. Если такие программы обнаружат, к примеру, в какой-то компании, офисе, у юридического лица, если обнаружат, что пользователей занимается распространением и установкой пиратских программ – оборудование опечатают, наложат штрафы или даже привлекут к уголовной ответственности.

Относительно невысокая стоимость

Положительно на пользовательские предпочтения влияет и ценовая политика некоторых разработчиков. Они готовы поставлять свои лицензионные продукты по относительно небольшой, порой символической цене. Пользователи, в свою очередь, готовы заплатить эту сумму, чтобы взамен получить действительно работающий, качественный продукт, не тратя время на поиск взломанных версий и борьбу с ошибками.  

При поддержке сайта https://softmonstr.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 242 человека
09.08.2019, 13:330 В поездки по духовным святыням Псковщины и других регионов России приглашает паломническая служба «Вольный странник» 09.08.2019, 13:260 Участники Би-2 выпустили первый альбом супергруппы «Куртки Кобейна» 09.08.2019, 13:050 Наталья Плявинская: «Семейное древо сердец» увезут с набережной Великой, чтобы довести до ума 09.08.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»
09.08.2019, 12:590 Стало известно, когда состоится традиционный крестный ход вокруг Пскова в августе 09.08.2019, 12:560 Осуждены великолукский «коллектор» и его приятель, убившие должника за 500 рублей 09.08.2019, 12:500 Профсоюзный турслет начал работу в Порховском районе 09.08.2019, 12:420 Елена Полонская положительно оценила создание информационного сервиса поддержки семей
09.08.2019, 12:410 Новые правила: Чтобы попасть в Псковский театр или филармонию нужно будет сохранить кассовый чек 09.08.2019, 12:320 С 10 августа начинается период предвыборной агитации в псковских СМИ 09.08.2019, 12:290 Мошенники под предлогом прочистки вентиляции обокрали на 140 тыс. рублей псковского пенсионера 09.08.2019, 12:250 В России стали активнее покупать лицензионный софт
09.08.2019, 12:180 В Пскове прошел завершающий этап проекта «Университет серебряного возраста - Союз пенсионеров» 09.08.2019, 12:022 Михаил Ведерников взял на контроль ситуацию с подтоплением в Великих Луках 09.08.2019, 11:542 Новый арт-объект появился на набережной реки Великой в Пскове 09.08.2019, 11:400 Путешественники рассказали, почему едут отдыхать не на российские, а на зарубежные курорты
09.08.2019, 11:360 «Эхо города»: Благоустройство в широком смысле 09.08.2019, 11:320 Декан факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ: У нас традиционно самый высокий проходной средний балл 09.08.2019, 11:201 Псковским работодателям напоминают о запрете на необоснованный отказ в заключении трудового договора 09.08.2019, 11:120 В День молодежи псковские единороссы проведут тематический прием граждан
09.08.2019, 11:110 Депутат предложил меры борьбы с организаторами стихийных свалок 09.08.2019, 10:560 Незаконную плантацию конопли обнаружили полицейские в Бежаницком районе. ФОТО 09.08.2019, 10:380 Военный следственный отдел СКР по Псковскому гарнизону принимает сообщения о преступлениях по «телефону доверия» 09.08.2019, 10:290 Распродажа в «Манго» выходит на финишную прямую
09.08.2019, 10:170 Золотой крестик и мобильный телефон отобрал грабитель у великолучанина 09.08.2019, 10:130 Названа группа крови, привлекающая комаров 09.08.2019, 10:070 О наказании за невыплату зарплаты напоминает псковичам трудовая инспекция 09.08.2019, 10:050 Еще одна великолучанка поверила лжебанкиру и лишилась денег
09.08.2019, 10:010 Фотофакт: Псковичи начали осваивать новый «дизайн-код»? 09.08.2019, 09:520 В Печорах сотрудники Госавтоинспекции провели с байкерами совместный рейд 09.08.2019, 09:450 Полиция просит откликнуться женщину, ставшую жертвой грабежа в Великих Луках 09.08.2019, 09:350 Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
09.08.2019, 09:240 Невельчанин осужден на 4 месяца исправительных работ за незаконный вылов рыбы 09.08.2019, 09:160 Закрыт для движения участок улицы Некрасова в Пскове 09.08.2019, 09:072 Благодаря единороссам лицей в Великих Луках встретит учеников обновленным 09.08.2019, 09:020 Иван Охлобыстин станет фотографом в новом сериале НТВ
09.08.2019, 08:530 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр исполнили возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского. ФОТО 09.08.2019, 08:452 Российским школам рекомендовали закупить шлемы дополненной реальности 09.08.2019, 08:390 Псковичи могут стать участниками всероссийской акции «Уличный красава» 09.08.2019, 08:292 В России утвердят национальный стандарт на школьную форму
09.08.2019, 08:180 Сотовые операторы будут искать пропавших людей с помощью нейросетей 09.08.2019, 08:110 Команда РФ одержала уверенную победу в гонке преследования на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод». ФОТО 09.08.2019, 08:000 Делопроизводитель в Пскове зарабатывает почти в два раза меньше, чем его коллеги в Москве 08.08.2019, 22:490 Представители «Красного креста» организовали в Новоржеве оздоровительную площадку для детей
08.08.2019, 22:340 Эксперт дал рекомендации по подготовке россиян к отопительному сезону 08.08.2019, 22:060 Жителей восточной части Псковской области предупреждают о скором усилении дождя 08.08.2019, 21:360 Проходящее в Печорском районе ориентирование участников военных игр «Десантный взвод» покажут в трансляции 08.08.2019, 21:130 В России впервые попался сельдяной король
08.08.2019, 20:502 Минпросвещения проконтролировало строительство и ремонт детсадов и школ в Псковской области 08.08.2019, 20:303 Детская конституция 08.08.2019, 20:150 День физкультурника отметят в Пскове масштабными спортивными тренировками и соревнованиями 08.08.2019, 20:012 Стала известна зарплата российских космонавтов
08.08.2019, 19:412 Псковские власти проверили качество ремонта на двух улицах и во дворе переулка Машиниста. ФОТО 08.08.2019, 19:211 Власти Псковской области обсудили особенности градостроительных регламентов 08.08.2019, 18:550 На ежегодной конференции в Пскове поздравили строителей с наступающим праздником 08.08.2019, 18:450 В Великих Луках 19-летний наркоторговец получил 5,5 лет колонии
08.08.2019, 18:310 В рамках всероссийской акции «День спорта с Росгвардией» в Пскове прошли соревнования по волейболу 08.08.2019, 18:212 Престольный праздник в честь Целителя Пантелеимона пройдет завтра в древнем восстанавливающемся монастыре в 4 км от Пскова 08.08.2019, 18:020 Руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Андрей Стегний успешно защитил в суде интересы медика 08.08.2019, 18:010 В Псковской области начала работу «горячая линия» связи с избирателями
08.08.2019, 17:530 Грозы и ливни возможны завтра в Псковском регионе 08.08.2019, 17:460 В России началась подготовка к переписи населения 2020 года 08.08.2019, 17:400 В гонке преследования соревнованись участники Международного конкурса «Десантный взвод-2019» на полигоне «Струги Красные» 08.08.2019, 17:352 Только иностранцы-соотечественники зачислены на бюджетные места в ПсковГУ
08.08.2019, 17:271 Автомобиль изъяли у должника псковские приставы 08.08.2019, 17:191 Вино предложили приравнять к сельскохозяйственным продуктам 08.08.2019, 17:091 Число абитуриентов из Псковской области выросло на 20% в ПсковГУ 08.08.2019, 17:020 Россельхознадзором по Псковской области запрещен ввоз 19,5 тонн польских яблок 
08.08.2019, 16:504 Нинель Салагаева: Чувство стиля надо прививать со школьной скамьи 08.08.2019, 16:420 Белоруса, подозреваемого в серии разбоев, задержали в Опочке 08.08.2019, 16:391 Древняя форма для изготовления пуль найдена в Пскове 08.08.2019, 16:310 Большинство россиян назвали книгу хорошим подарком
08.08.2019, 16:221 Руководитель областного комитета по сельскому хозяйству: Введение дресс-кода для сотрудников региональной администрации - правильное решение 08.08.2019, 16:160 Псковская таможня сообщает об ограничениях потока автомобилей на МАПП Бурачки 08.08.2019, 16:121 Не поступившие на бюджет абитуриенты смогут бесплатно учиться на заочном отделении ПсковГУ 08.08.2019, 16:090 Дмитрий Михайлов о сбитой «дыхалке», снятых кандидатах и «Летучем голландце»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.