Общество

В России стали активнее покупать лицензионный софт

Несмотря на то, что вопрос повсеместного использования «пиратского» программного обеспечения на просторах СНГ вряд ли можно считать закрытым, в этом направлении намечается положительная динамика. Все больше потребителей, особенно в числе организаций, а также рядовых юзеров и геймеров предпочитают «лицензию».

Отсутствие проблем с установкой и работой

Не считая того, что взломщики программного обеспечения могут умышленно добавить в программный код «нежелательные» элементы и откровенные вирусы, распространять под видом программ вредоносный софт, даже «добросовестно» взломанный продукт может работать не совсем так, как задумывалось разработчиками.

На практике это выражается в потенциальных проблемах с установкой, в возможных сбоях и неполадках, в неправильных арифметических и других вычислениях алгоритмов программы.

Поддержка по техническим и другим вопросам

Наличие лицензионного продукта автоматически гарантирует поддержку разработчика, если у вас возникнут проблемы или вопросы с его программой. Для крупных студий-разработчиков характерно наличие отдельного отдела поддержки, который отвечает на запросы пользователей по телефону, почте или в чате. Иногда даже круглосуточно и без выходных.

Выход обновлений и исправление багов

Программное обеспечение, даже вышедшее официально на рынок, как правило, продолжает модернизироваться и улучшаться, в нем устраняются баги и неполадки, анонсируются новые версии. В теории, так называемые, «фиксы» и дополнения могут работать и с пиратскими копиями, но на практике часто бывает, что бесплатно скачанная программа не обновляется и не исправляется.

Легальное использование

Наконец, для ряда пользователей скачивать и устанавливать нелегальные программы запрещено на законодательном уровне. Если такие программы обнаружат, к примеру, в какой-то компании, офисе, у юридического лица, если обнаружат, что пользователей занимается распространением и установкой пиратских программ – оборудование опечатают, наложат штрафы или даже привлекут к уголовной ответственности.

Относительно невысокая стоимость

Положительно на пользовательские предпочтения влияет и ценовая политика некоторых разработчиков. Они готовы поставлять свои лицензионные продукты по относительно небольшой, порой символической цене. Пользователи, в свою очередь, готовы заплатить эту сумму, чтобы взамен получить действительно работающий, качественный продукт, не тратя время на поиск взломанных версий и борьбу с ошибками.

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