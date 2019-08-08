Общество

Депутат предложил меры борьбы с организаторами стихийных свалок

Занятых в переработке мусора следует поощрять льготными кредитами, а для тех, кто организует незаконные полигоны и свалки, нужны репрессивные меры, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению парламентария, такие меры помогут в борьбе с увеличением площади свалок в стране. В частности, отметил депутат, стоит предоставлять льготные кредиты производителям оборудования, используемого для переработки мусора, а также территориальным операторам, чтобы они могли быстрее «реализовать свои проекты с высокой степенью переработки».

Для тех, кто устраивает стихийные свалки и полигоны, нужно ввести репрессивные меры, уверен Гутенев. Он пояснил, что сейчас нередки случаи, когда участки и земли сельхозназначения оформляются под фирмы-однодневки, и там организуются полигоны.

Для нарушителей необходим «более жесткий контроль», считает законодатель. Например, необходимо конфисковывать их технику, вносить соответствующие изменения в КоАП и Уголовный кодекс.

«Подобное лжепредпринимательство наносит вред не только окружающей среде, но и гражданам. Поэтому должно быть сочетание позитивных мер экономического характера с репрессивными мерами», - подчеркнул парламентарий.