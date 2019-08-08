Общество

В День молодежи псковские единороссы проведут тематический прием граждан

Тематический прием граждан, приуроченный к Международному дню молодежи, пройдет в Пскове 12 августа. Мероприятие организует региональное отделение «Единой России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения, в этот день встречи с псковичами в партийной приемной (улица Гоголя, 9) проведут ее руководитель, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Юрий Сорокин и руководитель фракции партии в Псковской городской Думе Денис Иванов.

С просьбами и предложениями 12 августа к единороссам могут обратиться молодые люди в возрасте до 35 лет. В частности, они готовы рассмотреть вопросы трудоустройства.

Время начала приема – 14.00. Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (8112) 66-25-12.