Общество

В Пскове прошел завершающий этап проекта «Университет серебряного возраста - Союз пенсионеров»

В Пскове прошел завершающий этап проекта «Университет серебряного возраста - Союз пенсионеров». На мероприятии подводили итоги и показывали свои таланты пенсионеры из всей Псковской области. Более 10 творческих коллективов выступили со своими песнями, танцами, частушками и даже рэпом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом выступила председатель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров РФ Елена Косенкова. Она пожелала всем собравшимся здоровья и поблагодарила всех за участие в реализации проекта.

Поздравить пенсионеров с завершением успешного проекта также пришла руководитель комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева. «Проект, который вы реализовывали, - жизненный, важный и необходимый. Надеюсь, что вы не остановитесь и будете продолжать», - высказала надежды Ольга Евстигнеева.

Она также передала поздравительный адрес от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. «Вы реализовали успешный проект, нацеленный на взаимодействие младшего поколения и пенсионеров. Участие в нем способствует всестороннему развитию», - написала Вера Емельянова.

В финальном концерте приняли участие коллективы из Пскова, Карамышево, Дно, Порхова, Пыталово и других городов, сел и районов Псковской области.