Общество

Елена Полонская положительно оценила создание информационного сервиса поддержки семей

И.п. главы города Пскова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская считает необходимым специальное электронное приложение, в котором семьи с детьми смогут получать информацию о положенных им льготах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«В настоящее время в нашей стране предусмотрено большое количество федеральных, региональных и местных мер социальной поддержки семей. При этом практика работы "Семейной приемной" в Псковской области показала, что, к сожалению, не все родители знают о тех льготах, которые им положены по закону. Каждую неделю они обращаются в "Семейную приемную", в том числе и за информационной помощью, которая касается существующих льгот и мер. И мы всегда стараемся дать им самые исчерпывающие ответы», - сказала региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская.

Смотрите также Семьи с детьми смогут узнавать о положенных льготах с помощью специального сервиса

Однако это, по ее словам, не исключает необходимость предложенного «Единой Россией» информационного сервиса поддержки семей, который призван помочь сориентироваться в существующих льготах. «Семьи смогут получать самую достоверную информацию из первоисточника. Я считаю, что это очень важный и своевременный шаг навстречу каждой семье. Мы заинтересованы в том, чтобы родители знали, на какие меры социальной поддержки может претендовать каждая семья. И очень правильно, что разработчики сервиса сделали его удобным и понятным в использовании», - подчеркнула Полонская.

Напомним, в «Единой России» в ноябре этого года начнет работу сервис по информированию о льготах для семей с детьми. Важным элементом сервиса станет контактная информация чиновников на местах, у которых граждане смогут узнать о льготах, назначенных для семей с детьми в каждом регионе.