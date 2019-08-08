Общество

День строителя отмечают в России

Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя, сообщает calend.ru.





Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.



Лаконичность указа Президиума Верховного Совета СССР является доказательством того, что День строителя появился отнюдь не случайно, и что его появление подразумевалось и готовилось. Вот как его комментировали газеты:

Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до наших дней: и награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур, и просто застолья, о которых пресса тех лет не упоминает, но которые, без сомнения, имели место быть. Между тем, специализированные выставки, приуроченные к этому профессиональному празднику, - редкость.



Но традиция праздновать широко День строителя все же возрождается. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.