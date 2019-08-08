Общество

Профсоюзный турслет начал работу в Порховском районе

Сегодня, 9 августа, в Порховском районе начал работу туристический слет Санкт-Петербург Витебского регионального отдела ДОРПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге и Псковского облсовпрофа. Слет проходит на реке Шелонь у деревни Сопка, для участия в нем съехались более 150 человек со всего Северо-Запада России, это не только спортсмены-участники слёта, но и гости мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Всего в соревнованиях принимает участие 8 команд, включая команду Псковского облсовпрофа, которую представляют члены профсоюзов работников образования, жизнеобеспечения, культуры, потребкооперации. Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова вошла в состав судейской коллегии.

В программе туристического слета – преодоление полосы препятствий, туристическая эстафета, соревнования по волейболу и перетягиванию каната, биатлону, лесной лапте, бои на бревне. Также участников ожидает традиционный конкурс поваров и художественной самодеятельности.

Слет будет проходить в течение 3 дней, до 11 августа включительно.

Напомним, что впервые команда Псковского облсовпрофа приняла участие в туристическом слете железнодорожников в 2018 году. В этом году областное профсоюзное объединение не только участвует в соревновательной части мероприятия, но и выступает его соорганизатором.