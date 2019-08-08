Общество

Участники Би-2 выпустили первый альбом супергруппы «Куртки Кобейна»

Супергруппа «Куртки Кобейна», собранная музыкантами «Би-2», в пятницу выпустила свой первый одноименный альбом с участием Дианы Арбениной, Леонида Агутина, коллектива Brainstorm и других музыкантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гитариста и автора песен «Би-2», продюсера проекта Шуру.

«Нам нравится то, что мы сделали. Поучаствовало много артистов, и было огромное поле для экспериментов», - отметил Шура Би-2.

В альбом вошли 11 треков разных музыкальных направлений благодаря участию в проекте музыкантов разных направлений от рок-н-ролла до электроники и хип-хопа. Основными авторами песен выступили «Би-2», Олег Чехов, Диана Арбенина и Михаил Карасев, работающий также с другим проектом рокеров «Нечетный воин».

Запись проходила в московской студии «Параметрика», сведением в Лондоне занимался Эдриан Бушби, а мастеринг пластинки проходил в американской студии Брайана Гарднера и в лондонской студии Abbey Road. Для создания обложки пластинки была приглашена фотоблогер и художница Елена Шейдлина.

По признанию Шуры Би-2, пока не известно, останется ли пластинка единственной в дискографии «Курток Кобейна», но уже понятно, что проект останется студийным. «Исполнять вживую мы это не будем, потому что там более 20 разных артистов», - пояснил музыкант.

Супергруппа - это объединение музыкантов из разных коллективов или сольных исполнителей. О создании «Курток Кобейна» участники «Би-2» объявили 5 ноября 2018 года. Как пояснил тогда Шура Би-2, рокеры хотят сделать что-то не похожее на «Би-2» - «что-то более электронное».