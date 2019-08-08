Минкультуры предложило запретить приносить свою еду в кинозал

Министерство культуры РФ разработало проект поправок в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Поправки включают в себя правила работы и посещения кинотеатров, а также некоторые аспекты обеспечения безопасности зрителей. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс».
Новые правила предусматривают несколько запретов для посетителей. В частности, предлагается запретить зрителям приносить в зал свои продукты питания, алкогольные и прохладительные напитки. Разрешат проносить только то, что было куплено на территории кинотеатра.
Запрещено будет проносить в кинотеатры оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, взрывчатые и другие опасные вещества, а также наркотики и стимуляторы. Запрет может распространиться также на пиротехнику и громоздкие предметы.
Прописан запрет на проведение фотоаудиовидеозаписи фильмов в кинозалах или их фрагментов - независимо от цели записи.
В документе уточняется, что администрация кинотеатра вправе не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала в случае нарушения им правил посещения или причинения вреда имуществу кинотеатра.
У посетителей кинотеатров между тем появятся и некоторые права. В частности, зрители в течение пяти дней с момента сеанса смогут требовать возврата стоимости билета, если была отмена, замена фильма по вине кинотеатра, или если показ фильма был некачественным.
Кроме этого, предлагается закрепить право посетителей возвращать билет и деньги за него до начала показа.
Поправки будут регулировать соблюдение требования закона о защите детей от вредной информации.
Гражданам должна быть предоставлена возможность ознакомления с правилами посещения кинотеатра до покупки билета, в том числе онлайн.
Кроме того, Минкультуры предлагает законодательно закрепить обязанности кинотеатров по обеспечению безопасности зрителей. Кинотеатры обяжут информировать посетителей об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.