Общество

Минкультуры предложило запретить приносить свою еду в кинозал

Министерство культуры РФ разработало проект поправок в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Поправки включают в себя правила работы и посещения кинотеатров, а также некоторые аспекты обеспечения безопасности зрителей. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс».

Новые правила предусматривают несколько запретов для посетителей. В частности, предлагается запретить зрителям приносить в зал свои продукты питания, алкогольные и прохладительные напитки. Разрешат проносить только то, что было куплено на территории кинотеатра.

Запрещено будет проносить в кинотеатры оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, взрывчатые и другие опасные вещества, а также наркотики и стимуляторы. Запрет может распространиться также на пиротехнику и громоздкие предметы.

Прописан запрет на проведение фотоаудиовидеозаписи фильмов в кинозалах или их фрагментов - независимо от цели записи.

В документе уточняется, что администрация кинотеатра вправе не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала в случае нарушения им правил посещения или причинения вреда имуществу кинотеатра.

У посетителей кинотеатров между тем появятся и некоторые права. В частности, зрители в течение пяти дней с момента сеанса смогут требовать возврата стоимости билета, если была отмена, замена фильма по вине кинотеатра, или если показ фильма был некачественным.

Кроме этого, предлагается закрепить право посетителей возвращать билет и деньги за него до начала показа.

Поправки будут регулировать соблюдение требования закона о защите детей от вредной информации.

Гражданам должна быть предоставлена возможность ознакомления с правилами посещения кинотеатра до покупки билета, в том числе онлайн.

Кроме того, Минкультуры предлагает законодательно закрепить обязанности кинотеатров по обеспечению безопасности зрителей. Кинотеатры обяжут информировать посетителей об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.