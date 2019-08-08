Общество

Через 32 года история повторилась: в начале августе 1987 года в Великих Луках уже был потоп. ФОТО

В Великих Луках после сильнейшего ливня 8 и 9 августа подтопило улицы города. Пользователи социальных сетей делятся снимками ушедших под воду ступеней домов, пешеходных дорожек. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял ситуацию под личный контроль. Все аварийные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Государственный архив в Псковской области решил познакомить жителей региона с кадрами, которые сейчас хранятся в великолукском отделении архива. И опубликовал в своей группе в соцсети ВКонтакте фотоснимки последствий сильнейшего урагана и ливня в Великих Луках от 6-10 августа 1987 года.

На первом снимке - вставшая на дороге «Волга». На крыше автомобиля свадебные кольца, которыми отмечали машину молодоженов. Должно быть, подтопление омрачило чей-то семейный праздник. По всей видимости, в салоне машины как раз в этот момент сидят жених и невеста, спешащие в ЗАГС.

На втором - веселый ребенок, для которого разгулявшаяся стихия - это всего лишь приключение.

А вот, что писала в те дни газета «Великолукская правда»:

«Стихия к городу подкралась неожиданно<...> Резко поднялся уровень воды в реке Ловать и достиг метровой отметки выше слива на плотине. Для сравнения отметим, что в период нынешнего весеннего паводка он не превышал 85 сантиметров...».

Город остался без электроэнергии, были даже случаи травмирования людей. Но коммунальные службы, строители и комсомольцы смогли в считанные дни устранить все последствия стихии, и город вернулся к привычному ритму жизни.