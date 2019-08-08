Общество

Роспотребнадзор назвал продаваемые с нарушениями продукты

Со 2 по 8 августа в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей - ГИР ЗПП внесены сведения о 39 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, сообщает ведомство. В частности, по пищевым продуктам выявлено 23 партии, реализуемых с нарушениями, сообщает «Российская газета»

Больше всего нарушений пришлось на молоко и молочные продукты - 16 партий. Кроме того, по кондитерским изделиям, мясной продукции, яйцам и минеральной воде выявлено по одной партии товаров, реализуемых с нарушениями. В категории кулинарных изделий выявлено 3 партии такой продукции.

«Товары реализуются с нарушением сроков годности, отсутствием сведений об изготовителе, отсутствием деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза», - говорится в сообщении. В частности, кондитерские изделия и молочная продукция реализуются с истекшим сроком годности.

Также выявляются нарушения требований технических регламентов о наименовании продукции, дате производства, производителе.

Нарушения выявлены также в торговле непродовольственными товарами. Например, по продукции легкой промышленности отсутствует информация на маркировке изделия.

Выявление товаров, не соответствующих обязательным требованиям Роспотребнадзор проводит на ежедневной основе.