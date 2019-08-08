Общество

Псковской Росреестр выявил 64 нарушения земельного законодательства в июле

В рамках исполнения надзорных функций, в июле текущего года, специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области проведена 181 проверка соблюдения требований действующего законодательства при пользовании земельными участками в регионе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Росреестре, проверками выявлено 64 нарушения земельного законодательства. Основная часть правонарушений связана:

с использованием земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием;

самовольным занятием земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 50 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждено 32 дела об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 231 000 рублей. Землепользователями самостоятельно устранены 7 нарушений.