Общество

Госавтоинспекторы напомнили псковским водителям о недопустимости коррупции

«Гаи против: ни дать, ни взять» - с таким девизом вышли псковские дорожные полицейские на очередной рейд по проверке документов. Цель акции не только убедиться в наличии у автолюбителей водительского удостоверия и страховки, но и напомнить псковичам о недопустимости коррупции на дороге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД рассказали водителям, что попытка дать взятку делает преступниками как гражданина, так и полицейского. А также сообщили, что о каждом факте коррупции можно и нужно сообщать по "телефону доверия" УМВД России по Псковской области - (8112) 59-22-33.

Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации дача взятки должностному лицу является преступлением и влечет наказание: штраф до 500 000 рублей или лишение свободы до 15 лет. Чтобы псковичи не забывали об ответственности, каждому автолюбителю была выдана специальная памятка, разработанная региональным Управлением МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции и сами водители отмечают, в последнее время число фактов коррупции значительно снизилось. Однако, в этом году 9 водителей «попались» на предложении взятки сотрудникам ГИБДД: автолюбители готовы были заплатить инспекторам, чтобы на них не составлялись административные протоколы. В отношении 8 человек на данный момент ведется проверка, по одному случаю суд уже вынес процессуальное решение. Псковичу все же придется «решить вопрос деньгами» и заплатить штраф - 75 000.