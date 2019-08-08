Общество

Представитель совета ветеранов Псковского филиала Академии ФСИН встретился со студентами

В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России прошла встреча курсантов с Николаем Богоревым, внесшим неоценимый вклад в становление и развитие учебного заведения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Представитель совета ветеранов рассказал молодым людям об истории создания образовательной организации: от специальной средней школы МВД в 1992 году до Псковского юридического института ФСИН России, а с 2013 года – Псковского филиала Академии ФСИН России. В беседе с первокурсниками он особо подчеркнул, что учебное заведение прошло непростой путь своего становления и все, кто стоял у истоков создания высшей школы, рады признать, что их усилия не пропали даром: заложенный фундамент оказался крепким и надежным.

Курсанты поделились с почетным гостем впечатлениями от пребывания в загородном учебном центре, поведав о первых тяготах службы и преодолении трудностей.

Николай Богорев призвал первокурсников с честью выполнять свои служебные обязанности и выразил надежду, что все курсанты набора 2019 года справятся с новыми в их жизни испытаниями и в полном составе в День знаний приступят к занятиям, после чего примут присягу в Псковском филиале академии.

Отметим, что Николай Богорев служил в правоохранительных органах с 1978 года. За время работы в образовательной организации с 1993 по 2008 год прошел путь от преподавателя до начальника кафедры уголовно-исполнительного права. В настоящее время Николай Богорев является членом совета ветеранов, активно участвует в обучении и патриотическом воспитании личного состава Псковского филиала Академии ФСИН России.