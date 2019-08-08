Общество

Семь семей Псковского района получили «Подарок новорожденному»

8 августа в Тямше глава Псковского района Наталья Федорова и начальник территориального управления Псковского района ГГУ социальной защиты населения Псковской области Марина Сафонова в торжественной обстановке вручили молодым родителям в подарок от имени губернатора Псковской области - памятную медаль «Рожденному на земле Псковской», поздравительную открытку с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия, а также подарочный сертификат на сумму 5 тысяч рублей для приобретения товаров для новорожденных.

Напомним, что программа «Подарок новорожденному» стартовала в Псковской области 1 июня текущего года. О начале общественно значимого проекта сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания в мае текущего года, и наборы получат все семьи, в которых родились дети с 1 января 2019 года.