Общество

Площадь активного горения лесов в Иркутской области снижена в шесть раз

С момента введения режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в Иркутской области было потушено более 281 тысячи га, ликвидировано 120 очагов горения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Площадь активного горения снижена в шесть раз - с 200 тыс. до 36 тыс. га», - сообщил Левченко на совместном заседании правительственной комиссии и оперативного штаба по тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Всего, по словам главы региона, в период действия режима ЧС с 11 июля было зарегистрировано 267 лесных пожаров, огонь прошел более 963 тыс. га. На текущий момент действуют 136 очагов на площади 708,3 тыс. га.

«Угроз населенным пунктам нет, распространение пожаров в сторону населенных пунктов остановлено. В пятикилометровой зоне (от поселений - ИФ) находятся четыре пожара, они не представляют угрозы. Сил и средств для защиты населенных пунктов достаточно», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что за последние пять суток сокращена зона задымления от лесных пожаров, в которой находятся 103 населенных пунктов на севере и северо-востоке региона.

«С 30 июля группировка сил и средств, участвующих в ликвидации пожаров, была увеличена более чем в два раза. Сегодня на обнаружении и тушении пожаров задействованы 1 тыс. 308 человек и 277 единиц техники, из которых 81 - это инженерная техника, 174 автомобиля и 14 воздушных судов. Дополнительно прибывшие аэромобильные группы Новосибирской области и Уральского учебно-спасательного центра МЧС в составе 185 человек отправлены в Усть-Кутский и Киренский районы», - сообщил Левченко.

По его словам, дополнительно планируется привлечь 124 сотрудника авиапарашютной службы Амурской области к тушению наиболее сложных пожаров в Усть-Кутском и Киренском районах.

В борьбе с огнем также была задействована сводная авиационная группировка МЧС и Минобороны РФ из 10 воздушных судов: шесть вертолетов Ми-8, один Ми-26, два Бе-200, один Ил-76. Они сбросили на очаги горения 3887 тонн воды. Полностью ликвидированы семь пожаров, потушено 18 тыс. метров горящей кромки. 8 августа авиация Минобороны покинула Иркутскую область, тушение продолжили воздушные суда МЧС.

Кроме того, в тушении задействован вызывающий осадки самолет Ан-2 «Циклон». С его помощью ликвидированы пять пожаров и еще один локализован.