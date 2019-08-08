Общество

Вчера в Великих Луках выпало 76 мм осадков

76 мм осадков выпало вчера, 8 августа, в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Это опасное гидрометеорологическое явление, о котором жители региона были предупреждены», - прокомментировала Тала Нещадимова.

По ее словам, Усвятский район также подвергся ливням, там выпало около 70 мм осадков.

«Данное явление связано с прохождением фронта, точкой окклюзии, когда встречаются две воздушных массы», - объяснила Тала Нещадимова.

Тала Нещадимова отметила, что сильные ливни прошли по всей Псковской области, практически в каждом районе выпало порядка 15 мм осадков, но более всего пострадали южные районы региона.

Руководитель Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» подчеркнула, что для Псковского региона данное явление характерно.

Отметим, что губернатор Псковской области взял на личный контроль ситуацию с подтоплением в Великих Луках. По его поручению, все коммунальные и аварийные службы переведены на усиленный режим работы.