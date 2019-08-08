Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Великолукском районе

9 августа сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно с представителями администрации Великолукского района в населенных пунктах Дубрава, Дубрава-2 и Шелково в целях проведения противопожарного инструктажа с гражданами и разъяснения им требований пожарной безопасности в жилых домах осуществлен профилактический рейд, сообщается на сайте регионального МЧС.

В ходе рейда было распространено 15 памяток о мерах пожарной безопасности, 20 листовок, на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования», «Телефоны экстренных служб». распространены листовки о соблюдении пожарной безопасности детьми и школьниками. Проведено обследование пяти жилых домов, проинструктировано под роспись 11 человек.

Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, о необходимости своевременно выполнить ремонт отопительных печей, правилами использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Великолукского района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.