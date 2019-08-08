Общество

ОНФ: Национальный стандарт школьной формы должен повысить ее качество, но не привести к росту родительских трат

Установление предварительного национального стандарта школьной формы (ПНСТ) поможет повысить ее качество, удобство и безопасность, что отвечает интересам и детей, и родителей. Однако это не должно привести к росту родительских трат, заявила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в следующем году на школьную форму планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ), пишут «Известия». В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. Они должны быть более строгими, чем нормы для обычной детской одежды, добавили в Росстандарте. В ведомстве пояснили, что ПНСТ принимается для того, чтобы проверить новые требования на практике до утверждения ГОСТа. По оценкам экспертов, сегодня до 80% рынка одежды для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами.

«Идея установления ГОСТа для школьной формы по параметрам воздухопроницаемости, гигроскопичности ткани и подкладки, прочности и стойкости материалов отвечает интересам и детей, и родителей», – подчеркнула Духанина. Она отметила, что в ходе опросов ребята часто отмечают, что в теплый период в школьной форме очень жарко, зимой – холодно, а новые вещи быстро теряют внешний вид.

«Национальный стандарт школьной формы должен повысить ее удобство и безопасность, однако он не должен привести к росту родительских трат», – заявила Духанина. По данным опроса ОНФ, проведенного совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» в ноябре-декабре 2018 г. среди более 1600 родителей из 84 регионов, средние расходы российской семьи на школьную одежду для каждого ребенка составляют 4035 руб. в год. О том, что эти средства сдаются в школу, сообщили 16% родителей.

Факт, что расходы на форму подчас оказываются слишком высокими, отмечают и сами дети. При этом идею школьной формы многие подростки в своей образовательной организации поддерживают, рассказала Духанина. «Есть и те, кто хотел бы изменений подхода к ее пошиву. Среди предложений ребят – сделать уникальную форму для каждой школы, повысить ее качество, оставив при этом деловой стиль, неяркие цвета, а также разрешить девочкам самим выбирать между брюками, юбкой или платьем. Национальный стандарт не должен ограничивать возможность такой вариативности», – резюмировала Духанина.