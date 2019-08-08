Общество

Депутат предложил пересмотреть систему определения цен на лекарства

Необходимо срочно пересмотреть и поменять подходы к определению начальной максимальной цены контракта при закупке лекарств, сообщил зампред Комитета Госдумы по финрынку Антон Гетта, комментируя соответствующее предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет «Парламентская газета».

Ранее «РИА Новости» сообщило о том, что ОНФ собирается направить в Минздрав обращение, в котором эксперты предлагают срочно пересмотреть подходы к определению цен при закупках лекарств, чтобы прекратить участившиеся срывы закупок.

По словам Антона Гетты, Минздрав — одно из немногих ведомств, которое попыталось разработать свою методику формирования цены по поручению Президента РФ.

«Идея о выравнивании цен между регионами правильная, но предложенная методика в корне не верна, — сказал депутат. — Многие контракты объявлялись по крайне заниженным ценам. Уже в прошлом году эксперты видели рост несостоявшихся закупок почти в два раза».

В этом году, отметил Гетта, проблема усугубилась, так как с 1 января 2019 года к плохо работающей методике добавили метод «референтных цен», который совсем не работает. Таблица референтных цен содержала множественные перекосы и ошибки, отметил депутат, в результате чего цена на препарат в зависимости от объёма партии могла отличаться в 200 раз.

«Минздрав даже издал разъяснительное письмо с предложением не применять свой же приказ, но приказ почему-то отменять не стал. Поэтому мы видим, что некоторые закупки лекарств заказчики вынуждены объявлять по несколько раз, — пояснил Антон Гетта. — Это не может не отразиться на пациентах, ведь каждая новая процедура — это минимум месяц ожидания, которого у некоторых пациентов просто нет».

Депутат считает, что необходимо приостановить действие пункта о «референтных ценах» и совместно с экспертами срочно пересмотреть и поменять подходы к определению начальной максимальной цены контракта при закупке лекарств.