Общество

Названы самые опасные для здоровья сыры

Сыр с плесенью — самый опасный для здоровья, заявила газете «Аргументы и факты» врач-диетолог клиники института питания Российской академии медицинских наук Юлия Панова.

По ее словам, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие подобные сыры могут выделять токсичные вещества, поэтому их следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.

Кроме того, добавила врач, сыр с плесенью может привести к листериозу. При беременности инфекция может дойти до плода, а на ранних стадиях это приводит к аномалиям развития.

Поэтому некоторым людям его употребление даже в самых малых количествах может грозить проблемами с пищеварением, отметила Панова. Остальные виды сыров можно есть всем, но в ограниченных количествах, особенно рассольные, сказала она.

Врач советует полностью исключить из рациона плавленые сыры, поскольку они зачастую содержат растительные жиры, различные добавки и трансжиры.

По ее словам, при наличии аллергии на казеин надо отказаться от всех сыров.

В то же время зрелые сорта (пармезан) положительно действуют на сердечно-сосудистую систему, заключила Панова.