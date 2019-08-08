Общество

Онколог назвал семь признаков развития рака

Существует семь самых показательных симптомов, которые могут указывать на онкологию. Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил их в интервью журналу «Профиль».

Один из признаков — это любые необычные выделения или кровотечения. Стоит обратить внимание на появлению уплотнений, опухолей, шишек в груди или на теле. Также он упомянул о сложностях при опорожнении кишечника или мочевого пузыря, расстройство пищеварения и трудности при глотании, охриплости голоса и длительном кашле. Симптомом также можно считать значительное изменение внешнего вида родинки или бородавки, а также долго не заживающая язва.

Абашин отметил, что человеку стоит настороженно относиться к неясным симптомам, которые не вписываются в рамки привычных заболеваний. Обнаружение одного или нескольких из перечисленных признаков не обязательно означают наличие рака, это должно быть подтверждено медицинскими исследованиями.

Как отмечает «Лента.Ру», согласно данным Росстата, в 2018 году под диспансерным наблюдением в России находилось почти 27 тысяч детей с онкологией в возрасте от 0 до 16 лет. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.