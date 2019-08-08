Общество

В Бежаницкой межрайонной больнице появится новое оборудование и передвижной ФАП

В этом году в Бежаницкой межрайонной больнице появится новое оборудование и передвижной ФАП. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в пятницу, 9 августа, во время рабочего визита в лечебное учреждение. Вместе с ней больницу посетили первый вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов и глава района Сергей Михеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Видеофиброгастроскоп и аппарат УЗИ будут приобретены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Передвижной фельдшерско-акушерский пункт поможет организовать врачебные приемы в отдаленных деревнях и селах.

В разговоре персонал больницы посетовал на обветшавшую кровлю. Председатель комитета заверила, что средства на ремонт внесены в проект бюджета Псковской области на 2020 год.

Также в числе проблемных вопросов — нехватка кадров. Вакансии есть как среди фельдшеров, так и врачей. Глава района Сергей Михеев отметил, что для улучшения ситуации ведется работа по привлечению специалистов, работает программа «Земский доктор», проводится профориентационная работа в школах, молодежь отправляется в вузы, заключая контракт на целевое обучение. Марина Гаращенко отметила, что вопрос обеспечения кадрами медицинских учреждений находится на особом внимании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, и он обратился за содействием в решении вопроса на федеральный уровень. Не так давно регион посетила комиссия Минздрава, которая даст свои рекомендации и по этому вопросу.

Ранее Марина Гаращенко посетила Пустошкинскую и Дновскую больницы, а также передала ключи от мобильных флюмаммов главврачам Псковской, Островской и Новосокольнической больниц.