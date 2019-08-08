Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, сообщат РИА «Новости».

Как сообщил замглавы ведомства Василий Соколов, согласно новым правилам:

рыбакам-любителям запретят использовать при ловле сети;

при этом любительское рыболовство с использованием сетей разрешат в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы является основным источником пропитания, однако власти будут ставить на учет и маркировать такие орудия ловли.

также вводятся суточные нормы вылова рыбы и ограничения на подводную охоту.

Под запрет попадет не только использование сетей, но и их продажа. По словам Соколова, это позволит бороться с так называемыми «китайскими сетями», которые наносят вред окружающей среде.

Замглавы ведомства также подчеркнул, что в России впервые на уровне закона регулируют вопрос любительского рыболовства сетями.

В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. Документ закрепляет право россиян свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением тех, которые предоставлены для ведения рекреационных рыболовных хозяйств. Закон также запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей и вводит понятие суточной нормы вылова.