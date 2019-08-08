Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, сообщат РИА «Новости».
Как сообщил замглавы ведомства Василий Соколов, согласно новым правилам:
Под запрет попадет не только использование сетей, но и их продажа. По словам Соколова, это позволит бороться с так называемыми «китайскими сетями», которые наносят вред окружающей среде.
Замглавы ведомства также подчеркнул, что в России впервые на уровне закона регулируют вопрос любительского рыболовства сетями.
В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. Документ закрепляет право россиян свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением тех, которые предоставлены для ведения рекреационных рыболовных хозяйств. Закон также запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей и вводит понятие суточной нормы вылова.