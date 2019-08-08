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Общество

С 80-летием Дня физкультурника поздравили власти Пскова горожан

10.08.2019 12:45|ПсковКомментариев: 0

С 80-летием Дня физкультурника поздравили горожан и.п. главы города Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично.

«Сегодня мы отмечаем юбилейную дату - 80-летие Дня физкультурника России. За эти годы многое сделано для развития спорта в нашем городе, в Пскове сложились хорошие спортивные традиции, и отрадно, что с каждым годом все больше людей, особенно молодежи, проявляет интерес к занятиям физкультурой.

От поколения к поколению псковичи передают опыт энтузиастов физкультурного движения, преданных своему делу работников физической культуры и спорта, всех тех, кто достойно отстаивал спортивную честь нашего города на российских и мировых аренах.

Желаем всем, кто любит физическую культуру и спорт, крепкого здоровья, благополучия, счастья, достижения самых смелых целей и новых побед на спортивных аренах и в повседневной жизни!», - пишут власти Пскова в поздравлении.

 

Теги: #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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