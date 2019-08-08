Общество

По мнению россиян, отпуск — лучшее лекарство от эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание серьезно влияет не только на работоспособность, но и на здоровье сотрудника. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, какие причины могут привести к подобному расстройству и как с ним следует бороться. В открытых опросах приняли участие 1000 респондентов из всех округов России.

Среди россиян нет однозначной позиции по поводу главной причины возникновения эмоционального выгорания: равное число респондентов (по 11%) считают, что подобное явление может возникнуть из-за стресса, рутины, усталости, действий руководства или отсутствия заинтересованности в работе. По 9% опрошенных назвали причинами эмоционального выгорания низкую оплату труда, высокие нагрузки и неблагоприятную атмосферу в коллективе. По мнению 5% россиян причина — в отсутствии мотивации. По 4% опрошенных считают, что эмоциональное выгорание — следствие переработок или отсутствия перспектив. 2% предполагают, что причина — в недооцененности специалиста. Среди прочих причин россияне выделяли неблагоприятные условия труда, психологическое давление, нестабильность, бесцельную работу и бессмысленные задачи (15%).



Наиболее действенным методом борьбы с эмоциональным выгоранием по мнению россиян является отпуск (18%). Каждый десятый считает, что в похожей ситуации поможет только смены работы. Еще 10% респондентов советуют держать себя в руках. 9% россиян предлагают бороться с эмоциональным выгоранием с помощью различных активностей: занятий спортом, прогулок, путешествий. 7% полагают, что дело в финансовой составляющей, и советуют всеми силами добиваться повышения зарплаты. По 5% опрошенных прописали в качестве лекарства от эмоционального выгорания тайм-менеджмент и позитивный настрой. Еще 5% советуют заниматься только тем, что интересно. Перерывы в работе должны помочь, по мнению еще 5% опрошенных. 4% считают, что тем, кто подвержен эмоциональному выгоранию, следует найти себе хобби, занятие для души вне работы. Продолжать трудиться несмотря ни на что рекомендуют 3%. 2% респондентов советуют почаще встречаться с близкими и друзьями. Еще 2% назвали хорошим средством от эмоционального выгорания полноценный сон. Среди прочих не столь популярных рекомендаций: алкоголь и успокоительные, уход на больничный и смена должностных обязанностей (15%).



По данным Superjob, мнения женщин и мужчин о причинах возникновения эмоционального выгорания не сильно расходятся. Мужчины несколько чаще называли некорректную организацию рабочего процесса (12% против 9% среди женщин). Дамы чаще выделяли такие причины, как незаинтересованность и нежелание работать (13% против 10% среди мужчин), а также атмосферу в коллективе (11 и 7% соответственно). Тем, кто борется с эмоциональным выгоранием, женщины чаще советовали больше отдыхать (21% против 16% среди мужчин). Мужчины же чаще рекомендовали занятия спортом (11% против 7% среди женщин).

Результаты исследований Superjob показывают, что стрессам — одной из наиболее часто упоминавшихся причин эмоционального выгорания — на работе подвержены 9 из 10 сотрудников.