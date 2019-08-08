Общество

Псковские законодатели поздравили супругов Евдокимовых с золотой свадьбой

Супруги Галина и Валерий Евдокимовы отметили 50 лет совместной жизни. От имени и. п. главы Пскова Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы их поздравил с золотой свадьбой депутат Валерий Тюменцев и вручил приветственный адрес, коробку с праздничным сервизом и букет цветов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМСУ города Пскова.

«На примерах таких супружеских пар, как ваша, воспитывается молодое поколение псковичей», - отметил он и пожелал юбилярам здоровья, оптимизма, бодрости духа, но в первую очередь - долгих и счастливых лет совместной жизни.

Галина Евдокимова всю свою трудовую жизнь проработала продавцом, ее супруг - каменщиком-строителем, причем его общий стаж составляет более 50 лет. Как с гордостью сообщила его жена, «он у меня пол-Пскова построил!».

Познакомились Евдокимовы на свадьбе у близких друзей, где оба оказались в роли свидетелей. А на вопрос, в чем заключается секрет семейного счастья, Галина Евдокимова, не задумываясь, отвечает, что оно - в заботе друг о друге.

«Я всегда ждала, когда он вернется с очередной стройки, помогала снять робу, обогревала, кормила ужином. И он заботился обо мне. Никогда не забуду такой случай - однажды прихожу с работы домой, а на кухне горят две свечи, стоит тарелка свежеиспеченных блинов, а между ними Валера сидит. Причем раньше у него блины никогда не получались, даже когда тесто я сама готовила. А в тот раз просто отличные вышли! Вот такой сюрприз он мне приготовил», - рассказала Галина Евдокимова.