Общество

90 литров минеральной хиловской воды станут призом для участников волейбольного турнира на профсоюзном турслете

На профсоюзном туристическом слете, который второй день проходит в Порховском районе, вне рамок основных соревнований проходит волейбольный турнир с участием 5 команд. В качестве приза один из соорганизаторов слёта – Псковский облсовпроф – предоставил 90 литров минеральной воды «Хиловская». Победителю соревнований вручат 4 упаковки, команде, занявшей второе место – 3 упаковки, бронзовому призеру импровизированного турнира – 2 упаковки, а за четвертое место – 1, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Команда Псковского облсовпрофа участие в турнире не принимала, отдав все силы для подготовки самого серьезного этапа программы туристического слета – преодолению полосы препятствий. Для участия в этом этапе команды прервали волейбольный турнир, доигровка состоится уже после основного события дня.

Добавим, что команда областного профсоюзного объединения сегодня заняла второе место в боях на бревне. Среди других успехов представителей облсовпрофа – 2 место в командных соревнованиях по стрельбе и в конкурсе поваров, 3 место в соревнованиях по рыбалке.