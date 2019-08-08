Михаил Ведерников поздравил жителей области с Днем физкультурника

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем физкультурника.
«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с праздником — Всероссийским Днем физкультурника!
Это праздник тех, кто дружит с физической культурой и спортом, исповедует здоровый образ жизни и совершенствует свое спортивное мастерство.
Физическая культура и спорт давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Здоровье граждан сегодня — одна из главных государственных задач.
Сегодня как никогда нужны не только спортивные рекорды, но и массовый спорт для детей, молодежи, трудящихся, лиц пожилого возраста и лиц с ограничениями по здоровью. Развивая массовый спорт, мы непременно придем к большим олимпийским победам.
Особую признательность выражаю спортсменам и тренерам, которые достойно представляют Псковскую область на всероссийских и международных соревнованиях. Благодаря их таланту и упорству в копилке области награды Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов страны и мира, турниров самого разного уровня.
От всей души желаю вам здоровья, счастья радости общения с прекрасным миром физической культуры и спорта, новых побед над собой и во славу Псковской области!», -пишет губернатор в поздравлении.