Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей области с Днем физкультурника

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем физкультурника.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю Вас с праздником — Всероссийским Днем физкультурника!

Это праздник тех, кто дружит с физической культурой и спортом, исповедует здоровый образ жизни и совершенствует свое спортивное мастерство.

Физическая культура и спорт давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Здоровье граждан сегодня — одна из главных государственных задач.

Сегодня как никогда нужны не только спортивные рекорды, но и массовый спорт для детей, молодежи, трудящихся, лиц пожилого возраста и лиц с ограничениями по здоровью. Развивая массовый спорт, мы непременно придем к большим олимпийским победам.

Особую признательность выражаю спортсменам и тренерам, которые достойно представляют Псковскую область на всероссийских и международных соревнованиях. Благодаря их таланту и упорству в копилке области награды Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов страны и мира, турниров самого разного уровня.

От всей души желаю вам здоровья, счастья радости общения с прекрасным миром физической культуры и спорта, новых побед над собой и во славу Псковской области!», -пишет губернатор в поздравлении.