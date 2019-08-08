Общество

В Пскове прошла массовая зарядка

Флешмоб «На зарядку становись!» провели единороссы в Пскове 10 августа, в День физкультурника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России».

Спортивное мероприятие собрало на городском пляже активистов «Единой России» и «Молодой Гвардии». Зарядку для них провела фитнес-тренер Наталья Ефимова.

«День физкультурника – это праздник, который объединяет разные поколения. Он близок и олимпийским чемпионам, и начинающим спортсменам, и просто тысячам любителей активного образа жизни», - сказал кандидат в депутаты Псковского областного Собрания Игорь Максимов. Он подчеркнул, что власти Псковской области понимают важность развития спорта и работают над созданием необходимых для этого условий – в регионе строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, ремонтируются школьные спортзалы, открываются новые воркаут-площади, проводятся различные турниры.

«Спорт уже стал неотъемлемой частью жизни многих псковичей, занятия физкультурой приобретают все большую популярность. Идеалы здоровья, силы и красоты близки современному обществу. И это не может не радовать, - сказала кандидат в депутаты Псковской городской Думы Галина Неваленная. - Здоровый образ жизни – это правильное направление, а одна из его составляющих - физические нагрузки. Движение – жизнь!»

Партийцы поздравили псковичей с праздником, пожелали им оптимизма и новых побед.