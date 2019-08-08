Общество

Представители партии «Справедливая Россия» приняли участие в праздновании Дня города Печор

Представители Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» приняли участие в праздничном шествии, которое состоялось в рамках празднования Дня города Печор. Сегодня, 10 августа, по улицам города в составе общей колонны прошли более 100 «справедливороссов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лидер регионального отделения партии Олег Брячак поздравил всех жителей Печор с праздником и пожелал благополучия и процветания.

Напомним, в Печорах с 9 по 11 августа проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню освобождению города и района от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в рамках празднования прошел Благодарственный молебен Пресвятой Богородице на Соборной площади, шествие по городу, торжественный митинг, показательные выступления десантников и концерт.

Вечером печорян ждет праздничная эстрадная программа, а завершится день в 22:30 праздничным фейерверком.