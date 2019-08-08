Полиция напоминает родителям алгоритм действий при самовольном уходе несовершеннолетнего из дома

Руководство УМВД России по Псковской области выражает обеспокоенность в связи с участившимися в последнее время случаями самовольных уходов несовершеннолетних детей из семьи и обращается ко всем родителям с просьбой провести разъяснительные беседы со своими детьми, максимально контролировать их свободное время, не оставлять их без присмотра.
Что делать в случае, если ребенок вовремя не вернулся с занятий и не отвечает на телефонные звонки:
В случае, если принятые меры не привели к желаемому результату, незамедлительно обратитесь в отдел внутренних дел по месту жительства. Информация об исчезновении ребенка может быть передана в полицию и по телефону. Оператор дежурной смены службы «02» обязан принять сообщение или по просьбе звонящего назвать телефон дежурной части ближайшего территориального ОВД. Имейте в виду, что дежурным категорически запрещено отказывать в приеме заявлений об исчезновении человека — независимо от продолжительности его отсутствия и места предполагаемого исчезновения.
При личном обращении в отдел внутренних дел вам необходимо:
К заявлению необходимо приложить фотографию ребенка, сделанную незадолго до исчезновения. Откровенно отвечайте на все вопросы полицейских. Не скрывайте информацию о привычках ребенка, а также о круге его знакомств. Расскажите обо всех конфликтах, которые происходили в вашем окружении.
Постарайтесь подключить к поиску ребенка как можно больше ваших друзей, знакомых и сослуживцев. Обратитесь в редакцию местного телевидения с просьбой показать фотографию ребенка в ближайшем выпуске новостей. Если ребенок пропал за городом или в лесу, нужно организовать для его поисков как можно больше людей, в том числе работников лесхозов и спасателей МЧС. Используйте Интернет для распространения информации о пропавшем ребенке.
Если на улице вы столкнулись с чужим беспризорным ребенком:
Не проходите мимо, не отворачивайтесь, делая вид, что не замечаете его. Попытайтесь заговорить с ним, обратите внимание на его внешний вид, состояние здоровья, попробуйте выяснить, где он живет, кто его родители, почему он оказался на улице, где и с кем в настоящее время обитает, на что существует. Постарайтесь помочь этому ребенку. Сообщите о нем в полицию, местный орган социальной защиты, специализированные социально-психологические службы.
При первом уходе ребенка из дома очень важно определить причину произошедшего, решение которой на начальном этапе еще может исправить положение, восстановить отношение в семье.