Общество

Кокорин рассказал о жизни в колонии

Футболист Александр Кокорин рассказал журналистам о жизни в исправительной колонии. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ФСИН, Кокорин и Павел Мамаев занимаются в колонии упаковкой одноразовых костюмов.

По словам Кокорина, они работают по восемь часов в день.

«У нас в шесть часов подъем, пока умылись, заправили постель, пошли на работу. На работе ты можешь работать три часа, но ты должен сделать норму. То есть не обязательно работать восемь часов», — рассказал он.

Футболист добавил, что ему обещали зарплату в 11 тысяч рублей и скоро он пойдет забирать деньги, но пока не знает, куда их потратит.

По полтора часа каждый день выделяют для тренировок, продолжил рассказ футболист. «Я делаю пресс, отжимаюсь, бегаю», — сказал он.

Кроме того, Кокорин признался, чего ему не хватает: «Жены и родителей. Это сложно сказать, не хватает общения с родственниками и семьями. Телефона».

Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября прошлого года устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем — главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

За это суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии каждого, а братьев Кокориных — к полутора годам.

Мамаев и Кокорины отбывают наказание в колонии в Белгородской области.