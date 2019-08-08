Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России, сообщает РИА «Новости».

Ученый заметил, что четверка лидеров остается неизменной долгие годы — это Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. По данным большинства исследований, больше всего в стране Смирновых. Причем позиции этих фамилий в различных списках могут меняться в зависимости от региона.

«Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим, в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать», — рассказал эксперт «Российской газете».

По словам ученого, на распространенность фамилий главным образом влияют исторические и миграционные процессы.