Общество

Названы регионы с наибольшим числом людей с ожирением

Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава, передает РИА Новости.

«Ожирение на 100 тысяч соответствующего населения (диагноз, установленный впервые в жизни): Курганская область - 935,1, Алтайский край – 867,8, Ульяновская область 849,7» , - говорится в сборнике.

Меньше всего ожирением страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области, отмечается в сборнике.

Всего в России более 2 миллионов людей страдают ожирением, из них 450 тысяч выявили в 2018 году, уточняется в материале.