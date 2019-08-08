Общество

Михаил Ведерников поблагодарил строителей за стремление сделать регион красивее и комфортнее

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с профессиональным праздником работников строительной отрасли, который отмечается сегодня, 11 августа.

«Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником - с Днем строителя!

Строительная отрасль - один из важнейших индикаторов состояния любой экономики. По этой причине особенно приятно отметить высокие результаты работы строителей Псковской области. В 2018 году жилищное строительство показало рост на 15,5%, в первом полугодии 2019 года - на 38%. В регионе активно строятся современные социальные, образовательные и спортивные объекты», - говорится в поздравлении, публикованном на портале госорганов региона.

«В рамках национального проекта в Псковской области до 2024 года планируется ввести более 1,8 млн. кв. метров жилья, 8 детских садов, 5 школ, многофункциональный спортивный комплекс и медицинский центр.

Все эти цели достижимы, потому что в строительной отрасли нашего региона трудятся первоклассные профессионалы, настоящие труженики и созидатели, которые создают «лицо» Псковской области.

Сохраняя и приумножая традиции своих предшественников, вы внедряете передовые технологии и обеспечиваете надежную работу строительного комплекса области.

Спасибо вам за ваш непростой труд и стремление сделать наш регион красивее и комфортнее для наших жителей. Желаю вам новых интересных проектов, дальнейших успехов, счастья и благополучия!», - пожелал губернатор жителям региона.