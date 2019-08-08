Общество

Дмитрий Шахов встретился с председателем Молодежного экспертного Совета при омбудсмене Москвы

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провел рабочую встречу с председателем Молодежного экспертного Совета при уполномоченном по правам человека Москвы Денисом Лыткиным, который участвовал во Всероссийском форуме молодых семей, проходившем в Псковской области.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, в начале встречи Денис Лыткин отметил, что форум был интересен и полезен молодым семьям и был хорошо организован. «Замечательно, что он прошел на древней Псковской земле, которая славится своими традициями и семейными ценностями, которые активно поддерживаются органами власти и лично губернатором области Михаилом Ведерниковым», - подчеркнул председатель Молодежного экспертного Совета.

В ходе встречи с Дмитрием Шаховым были обсуждены вопросы в сфере защиты прав граждан, которых привлекают различные организации в качестве волонтеров, а также вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействия, обмена опытом по вопросам, касающихся молодежной политики Российской Федерации, Псковской области и города Москвы, в частности, получения молодежью опыта в области защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

По итогам встречи Дмитрий Шахов и Денис Лыткин отметили важность повышения взаимодействия и межрегионального сотрудничества, чтобы деятельность молодежных общественных организаций содействовала формированию у молодого поколения нашей страны активной гражданской позиции, обеспечения диалога между органами исполнительной, законодательной власти, общественными организациями и молодежным сообществом.