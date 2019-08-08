Общество

Новых проектов на благо Пскова пожелали городские власти строителям

И. п. главы города Пскова Елена Полонская и глава администрации города Пскова Александр Братчиков поздравили псковичей с Днем строителя, который отмечается сегодня, 11 августа. В тексте поздравления, опубликованном на сайте муниципалитета, говорится:

«От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично поздравляем вас с профессиональным праздником!

Строителей можно считать представителями самой мирной и созидательной профессии, а современная строительная отрасль является одним из основополагающих секторов экономики. От вашей эффективной работы в значительной степени зависят экономический и промышленный рост.

Псковских строителей отличают высочайший профессионализм, верность своему призванию и ответственный подход к делу. Благодаря вашему труду преображается и хорошеет наш город, в нем появляются новые жилые дома, объекты социальной сферы, активно ведется реконструкция зданий, многое делается для его благоустройства, а жить здесь становится комфортнее и уютнее. Мы видим, как Псков растет и хорошеет прямо на глазах.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и реализации новых проектов на благо города Пскова и его жителей».