Леонид Старостенко: Строитель - самая благородная профессия

«Мне и сегодня, на склоне лет, часто снятся объекты, построенные на Псковщине с моим участием», - об этом в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал Заслуженный строитель России Леонид Старостенко. По его словам, он очень благодарен судьбе за то, что стал инженером-строителем и в 1970-е годы приехал работать в Псковскую область.
«Шаг за шагом, приобретая все больший жизненный опыт и знания, шагал по служебной лестнице от мастера, до прораба, затем начальника участка, главного инженера строительного управления, треста, главка и т.д. Со временем пришло понимание того, что строитель – главная должность на Земле, самая благородная профессия. Это и на самого строителя тоже накладывает большие обязанности перед обществом», - считает Леонид Старостенко.
«В Великих Луках были построены и введены в эксплуатацию мощности заводов: щелочных аккумуляторов, высоковольтной аппаратуры, электротехнического фарфора, льнокомбината. В Пскове были построены и увеличили свои мощности за счет введения новых производственных площадей заводы тяжелого электросварочного оборудования (ТЭСО), зубчатых колес, электротехнический, радиодеталей, автоэлектроарматуры, галантерейно-футлярная фабрика и ряд других важных объектов. Вступил в строй Порховский известковый завод, льнозавод в поселке Стремутка, комплексы по откорму крупного рогатого скота в совхозах «Металлист» и «Славковский», а также льнокомбинат в Великих Луках, тепличный комбинат в совхозе «Победа» и несколько районных баз минеральных удобрений.
Мощности Псковского домостроительного комбината были увеличены до 200 тысяч кВ. метров жилья в год. Был построен новый современный домостроительный комбинат в Великих Луках мощностью 68 тысяч кв. метров жилья в год. Кроме того возвели в Пскове завод железобетонных изделий №3, деревообрабатывающий завод, завод керамзитного гравия, цех гипсокартонных перегородок. В те годы были построены собственные производственные базы для трестов №52, №44, №53 (в Печорах, Пскове и Порхове), треста «Спецстроймеханизация» (в Пскове и Великих Луках), объединения «Псковстройтранс» в Пскове и Великих Луках, базы СМУ-135, ЦСТР-279, управления «Продмонтаж» Минмонтажстроя. Наше управление построило себе новую комплексную производственную базу и стало независимой структурой в системе Министерства строительства СССР. В итоге всего этого в нашей системе уже находилось 6 трестов, 2 объединения и 2 ДСК. Коллектив строителей ПТУСа составлял к тому времени уже 13 тысяч человек», - рассказал Леонид Старостенко о работе в годы девятой и десятой пятилеток.
«В годы 11 и 12 пятилеток нашими строителями были возведены более десяти крупных объектов. Среди них Порховская свинофабрика, рассчитанная на содержание там 54 тысяч голов животных, комбикормовые заводы в Пскове и Великих Луках. До сих пор действуют тепличные комбинаты каждый по 6 гектаров в Псковском и Великолукском районах, птицефабрика на 2,4 миллиона голов в поселке Тямша Псковского района, молочный комбинат в Великих Луках, хлебозаводы в Пскове и Печорах, свинокомплекс в поселке Соловьи, керамкомбинат в Печорах и много другое. Среди социальных объектов родильный дом в Пскове, научно-культурный комплекс в Пушкинских Горах и др.», - напомнил строитель.
По его оценке, в связи с переходом на рыночные условия хозяйствования в 1990-х годах был полностью нарушен существовавший до этого строительный производственно-технический комплекс.
«Началось почти стихийное дробление строительных трестов и объединений на многочисленные самостоятельные строительные организации. Этот негативный процесс происходил на фоне замораживания в 1990-95 годах инвестиционной активности в строительной отрасли. В результате стали сокращаться объемы капитальных вложений и сворачиваться сами объемы строительства. В результате всего этого Псковское территориальное управление строительства в начале 1993 года прекратило свое существование», - рассказал Леонид Старостенко.
По его словам, за 22 года своего существования (с 1971 по 1993 годы) в Псковском территориальном управлении строительства объемы работ по генподряду выросли более чем в 6 раз, фондовооруженность - в 11 раз, энерговооруженность - в 9 раз, выработка – в 5 раз, прибыль увеличилась в 12 раз.
За этот же период было введено жилья 3483,8 тысячи кВ. метров, школ – на 22790 мест, детских садов – на 10895 мест, больниц – на 1820 коек, поликлиник – на 1721 посещение, дорог с асфальтовым покрытием – 185 километров.
«Очень важную роль во всем происходящем в те годы играл председатель Псковского облисполкома Виталий Пушкарев. Отличное знание тонкостей инженерных вопросов и большой практический опыт в строительстве позволяли Виталию Николаевичу компетентно принимать нужные решения, грамотно проводить совещания со специалистами. Он прекрасно понимал, что развитие всего региона зависит в первую очередь от состояния строительной отрасли в целом. Не случайно, ни один крупный и важный для области объект не возводился без его участия. Это был патриот не только России в целом, но и Псковской области. Поэтому, наш регион наивысшего своего развития достиг именно при Виталии Николаевиче Пушкареве. Лично я тоже считаю себя членом его команды. И не только потому, что принял его предложение стать его заместителем после ухода на пенсию заместителя председателя облисполкома Анатолия Тимофеевича Васильева. Мы были единомышленниками по всем вопросам, стоящими тогда перед облисполком», - поделился воспоминаниями Леонид Старостенко, отвечая на вопросы журналиста Юрия Кустова.
«По моему мнению, обвальный переход строительной отрасли с «пика коммунизма» 80-х годов на «пику капитализма» 90-х многократно ослабил общие ее возможности служить на благо всего общества. Хочется надеяться, что лихие 90-е годы больше не вернутся и таких страшных и разрушительных потрясений больше не будет. В связи с этим хотелось отметить, сами строители были и остаются как бы вне идеологии. Вот только сама идеология не может обойти строителей… После потрясений 90-х годов был в моей трудовой биографии еще один светлый и созидательный период. Самое знаковое в том, что попал я на работу в Главное управление Банка России по Псковской области по благословлению старца Печерского монастыря Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Именно он благословил меня на это доброе созидательное дело. В то время намечалась реконструкция старого и строительство новых зданий Главного управления Банка России по Псковской области. Вот я и предложил свои услуги в столь грандиозном деле. В результате с августа 1997 года возглавил капитальное строительство в Псковском региональном подразделении Центробанка России. Почти двадцать лет назад в центре Пскова восстановили историческое прекрасное здание бывшего Земского банка, после того, как здания в центре Пскова, прошли госприемку, мы приступили к проектированию и строительству зданий и сооружений второй очереди пансионата «Кривск» в Печорском районе.
При восстановлении здания бывшего Земского банка очень много неожиданностей и сюрпризов подстерегали нас на каждом этапе строительства и, особенно, при закладке нулевого цикла. Требование проведения археологического раскопа и усиление несущей способности грунта (под зданием проходило русло реки Усохи, впадающей в реку Великую) обязывало нас срочно принимать такие проектные решения, которые сохранили бы и археологию, и многократно увеличили бы несущую способность основания под фундаменты здания. И такие решения были найдены. Были забиты одиннадцатиметровые железобетонные сваи и по ним забетонирована сплошная железобетонная плита толщиной 100 сантиметров. Фундаменты же под старым зданием бывшего Земского банка требовали усиления путем инъекцирования фундаментов и расширения их основания.
Лепнина актового зала была уничтожена почти на 70 процентов. И по сохранившимся старым фотографиям и ее фрагментам специалисты восстановили лепнину в полном объеме и в короткое время. И надо всем строителям отдать должное – трудились они в 2-3 смены со знанием дела и с полной отдачей», - рассказал строитель.
Награды он удостоен за вклад в сферу строительства на территории Пскова, развитие и становление городской инфраструктуры и в связи с юбилеем.