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Леонид Старостенко: Строитель - самая благородная профессия

«Мне и сегодня, на склоне лет, часто снятся объекты, построенные на Псковщине с моим участием», - об этом в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал Заслуженный строитель России Леонид Старостенко. По его словам, он очень благодарен судьбе за то, что стал инженером-строителем и в 1970-е годы приехал работать в Псковскую область.

«Шаг за шагом, приобретая все больший жизненный опыт и знания, шагал по служебной лестнице от мастера, до прораба, затем начальника участка, главного инженера строительного управления, треста, главка и т.д. Со временем пришло понимание того, что строитель – главная должность на Земле, самая благородная профессия. Это и на самого строителя тоже накладывает большие обязанности перед обществом», - считает Леонид Старостенко.

Более двадцати лет он был начальником Псковского территориального управления строительства (ПТУс), а затем заместителем председателя Псковского облисполкома по строительству. Заслуженный строитель России называет себя членом команды многолетнего председателя Псковского облисполкома Виталия Пушкарева, под руководством которого были построены многие жизненно важные объекты, которые функционируют и поныне.

«В Великих Луках были построены и введены в эксплуатацию мощности заводов: щелочных аккумуляторов, высоковольтной аппаратуры, электротехнического фарфора, льнокомбината. В Пскове были построены и увеличили свои мощности за счет введения новых производственных площадей заводы тяжелого электросварочного оборудования (ТЭСО), зубчатых колес, электротехнический, радиодеталей, автоэлектроарматуры, галантерейно-футлярная фабрика и ряд других важных объектов. Вступил в строй Порховский известковый завод, льнозавод в поселке Стремутка, комплексы по откорму крупного рогатого скота в совхозах «Металлист» и «Славковский», а также льнокомбинат в Великих Луках, тепличный комбинат в совхозе «Победа» и несколько районных баз минеральных удобрений.

Для наращивания строительно-монтажных работ и выполнения все возрастающих задач в области строительства ПТУс успешно развивал собственную производственную базу.

Мощности Псковского домостроительного комбината были увеличены до 200 тысяч кВ. метров жилья в год. Был построен новый современный домостроительный комбинат в Великих Луках мощностью 68 тысяч кв. метров жилья в год. Кроме того возвели в Пскове завод железобетонных изделий №3, деревообрабатывающий завод, завод керамзитного гравия, цех гипсокартонных перегородок. В те годы были построены собственные производственные базы для трестов №52, №44, №53 (в Печорах, Пскове и Порхове), треста «Спецстроймеханизация» (в Пскове и Великих Луках), объединения «Псковстройтранс» в Пскове и Великих Луках, базы СМУ-135, ЦСТР-279, управления «Продмонтаж» Минмонтажстроя. Наше управление построило себе новую комплексную производственную базу и стало независимой структурой в системе Министерства строительства СССР. В итоге всего этого в нашей системе уже находилось 6 трестов, 2 объединения и 2 ДСК. Коллектив строителей ПТУСа составлял к тому времени уже 13 тысяч человек», - рассказал Леонид Старостенко о работе в годы девятой и десятой пятилеток.

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«В годы 11 и 12 пятилеток нашими строителями были возведены более десяти крупных объектов. Среди них Порховская свинофабрика, рассчитанная на содержание там 54 тысяч голов животных, комбикормовые заводы в Пскове и Великих Луках. До сих пор действуют тепличные комбинаты каждый по 6 гектаров в Псковском и Великолукском районах, птицефабрика на 2,4 миллиона голов в поселке Тямша Псковского района, молочный комбинат в Великих Луках, хлебозаводы в Пскове и Печорах, свинокомплекс в поселке Соловьи, керамкомбинат в Печорах и много другое. Среди социальных объектов родильный дом в Пскове, научно-культурный комплекс в Пушкинских Горах и др.», - напомнил строитель.

По его оценке, в связи с переходом на рыночные условия хозяйствования в 1990-х годах был полностью нарушен существовавший до этого строительный производственно-технический комплекс.

«Началось почти стихийное дробление строительных трестов и объединений на многочисленные самостоятельные строительные организации. Этот негативный процесс происходил на фоне замораживания в 1990-95 годах инвестиционной активности в строительной отрасли. В результате стали сокращаться объемы капитальных вложений и сворачиваться сами объемы строительства. В результате всего этого Псковское территориальное управление строительства в начале 1993 года прекратило свое существование», - рассказал Леонид Старостенко.

По его словам, за 22 года своего существования (с 1971 по 1993 годы) в Псковском территориальном управлении строительства объемы работ по генподряду выросли более чем в 6 раз, фондовооруженность - в 11 раз, энерговооруженность - в 9 раз, выработка – в 5 раз, прибыль увеличилась в 12 раз.

ПТУСом в Псковской области за 22 года было построено 22 завода, 7 – фабрик, 2 – свиноводческих комплекса, 2 – льнозавода, 2 – тепличных комбината.

За этот же период было введено жилья 3483,8 тысячи кВ. метров, школ – на 22790 мест, детских садов – на 10895 мест, больниц – на 1820 коек, поликлиник – на 1721 посещение, дорог с асфальтовым покрытием – 185 километров.

«Очень важную роль во всем происходящем в те годы играл председатель Псковского облисполкома Виталий Пушкарев. Отличное знание тонкостей инженерных вопросов и большой практический опыт в строительстве позволяли Виталию Николаевичу компетентно принимать нужные решения, грамотно проводить совещания со специалистами. Он прекрасно понимал, что развитие всего региона зависит в первую очередь от состояния строительной отрасли в целом. Не случайно, ни один крупный и важный для области объект не возводился без его участия. Это был патриот не только России в целом, но и Псковской области. Поэтому, наш регион наивысшего своего развития достиг именно при Виталии Николаевиче Пушкареве. Лично я тоже считаю себя членом его команды. И не только потому, что принял его предложение стать его заместителем после ухода на пенсию заместителя председателя облисполкома Анатолия Тимофеевича Васильева. Мы были единомышленниками по всем вопросам, стоящими тогда перед облисполком», - поделился воспоминаниями Леонид Старостенко, отвечая на вопросы журналиста Юрия Кустова.

«По моему мнению, обвальный переход строительной отрасли с «пика коммунизма» 80-х годов на «пику капитализма» 90-х многократно ослабил общие ее возможности служить на благо всего общества. Хочется надеяться, что лихие 90-е годы больше не вернутся и таких страшных и разрушительных потрясений больше не будет. В связи с этим хотелось отметить, сами строители были и остаются как бы вне идеологии. Вот только сама идеология не может обойти строителей… После потрясений 90-х годов был в моей трудовой биографии еще один светлый и созидательный период. Самое знаковое в том, что попал я на работу в Главное управление Банка России по Псковской области по благословлению старца Печерского монастыря Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Именно он благословил меня на это доброе созидательное дело. В то время намечалась реконструкция старого и строительство новых зданий Главного управления Банка России по Псковской области. Вот я и предложил свои услуги в столь грандиозном деле. В результате с августа 1997 года возглавил капитальное строительство в Псковском региональном подразделении Центробанка России. Почти двадцать лет назад в центре Пскова восстановили историческое прекрасное здание бывшего Земского банка, после того, как здания в центре Пскова, прошли госприемку, мы приступили к проектированию и строительству зданий и сооружений второй очереди пансионата «Кривск» в Печорском районе.

При восстановлении здания бывшего Земского банка очень много неожиданностей и сюрпризов подстерегали нас на каждом этапе строительства и, особенно, при закладке нулевого цикла. Требование проведения археологического раскопа и усиление несущей способности грунта (под зданием проходило русло реки Усохи, впадающей в реку Великую) обязывало нас срочно принимать такие проектные решения, которые сохранили бы и археологию, и многократно увеличили бы несущую способность основания под фундаменты здания. И такие решения были найдены. Были забиты одиннадцатиметровые железобетонные сваи и по ним забетонирована сплошная железобетонная плита толщиной 100 сантиметров. Фундаменты же под старым зданием бывшего Земского банка требовали усиления путем инъекцирования фундаментов и расширения их основания.

Лепнина актового зала была уничтожена почти на 70 процентов. И по сохранившимся старым фотографиям и ее фрагментам специалисты восстановили лепнину в полном объеме и в короткое время. И надо всем строителям отдать должное – трудились они в 2-3 смены со знанием дела и с полной отдачей», - рассказал строитель.

Напомним, что в прошлом году Заслуженный строитель РФ Леонид Старостенко был награжден медалью «За заслуги перед Псковом».

Награды он удостоен за вклад в сферу строительства на территории Пскова, развитие и становление городской инфраструктуры и в связи с юбилеем.