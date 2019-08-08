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Общество

Федор Бондарчук и Паулина Андреева решили пожениться

11.08.2019 13:57|ПсковКомментариев: 0

Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева решили пожениться. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на Telegram-канал Dark Cosmo.

Торжество запланировано на начало осени, но ни точная дата, ни место церемонии не известны.

Слухи о романе Бондарчука и Андреевой появились в начале 2016 года. Пара официально подтвердила свои отношения в июне того же года, когда режиссер и актриса появились на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Кинотавр», держась за руки.

Сыграть свадьбу раньше паре мешал плотный рабочий график. В 2019 году Андреева взяла творческий отпуск, что и дало возможность запланировать бракосочетание.

Источник: Псковская Лента Новостей
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