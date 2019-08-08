Общество

Виктор Антонов: Трудом строителей создается современный облик окружающего нас пространства

И.п. председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов от имени регионального парламента поздравил строителей Псковщины с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 11 августа.

В поздравлении, опубликованном на сайте областного Собрания, говорится:

«Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

В строительном комплексе Псковской области работают десятки тысяч человек. Добросовестная и качественная работа строителей всех специальностей от рабочих до руководителей компаний имеет огромное значение для укрепления экономики нашего региона и создания нового качества жизни наших граждан.

Строители – это созидатели. Вашим трудом создается современный облик окружающего нас пространства: строятся новые школы и детские сады, возводятся торговые комплексы и жилые кварталы, прокладываются дороги и мосты. Псковские мастера строительного дела, основываясь на традициях древнего зодчества, бережно восстанавливают памятники архитектуры.

Конечно, в этот праздничный день, нельзя не вспомнить ветеранов стройиндустрии – ответственное и профессиональное отношение к делу старшего поколения является примером для молодых коллег.

От всей души желаю псковским строителям успешной плодотворной работы, здоровья и семейного благополучия».