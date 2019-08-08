Общество

«Миссис Россия - 2019» стала 33-летняя Екатерина Нишанова

Победительницей конкурса «Миссис Россия - 2019» стала 33-летняя жительница Геленджика Екатерина Нишанова, передает Пятый канал. Первой «вице-миссис Россия» стала Анна Митрофанова из Самары, «второй вице-миссис» - Влада Брем, представляющая Иркутск.

«Миссис Россия» - ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка. Победа в главном конкурсе дает право обладательнице титула «миссис Россия» представлять страну на международном телевизионном конкурсе «Миссис Земной шар».

Екатерина Нишанова рассказала о своих эмоциях после финала мероприятия.

«Миссис Россия 2019 - не верится, что это финал, вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения - эмоции переполняют настолько, что выразить не возможно! Счастье, радость и гордость за себя!» - написала Нишаева в Instagram.

В комментарии телеканалу РЕН ТВ победительница отметила, что стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги. По словам женщины, своим участием она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.