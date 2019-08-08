Общество

Власти Великих Лук: Благодаря созидательному труду строителей город преображается, разрастается и хорошеет

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава городской администрации Любовь Романова поздравили строителей с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 11 августа:

«Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Великих Лук! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Профессия строителя была и остается одной из самых востребованных и мирных. Благодаря вашему созидательному труду преображается, разрастается и хорошеет наш город: возводятся новые промышленные предприятия, объекты инфраструктуры, учреждения образования и спортивные комплексы, растут темпы жилищного строительства. Все это является лучшим доказательством того, что Великие Луки живут и стабильно развиваются.

Уважаемые работники строительной индустрии! Вы вносите огромный вклад в формирование современного облика нашего древнего города, напрямую влияете на улучшение качества жизни великолучан. Пусть все, что создано вами, служит людям многие десятилетия. Пусть ваш профессионализм и преданность избранному делу помогают Великим Лукам становиться комфортнее, уютнее и краше!

Примите сердечную благодарность за ваш нелегкий, но такой нужный труд! Желаем каждому, кто связал свою жизнь с профессией строителя, крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильности и успехов в воплощении всех созидательных планов! С праздником».