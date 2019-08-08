Общество

Дениса Васильева могут назначить директором МКУ Пскова «Служба благоустройства города» с 18 октября

Дениса Васильева могут назначить директором МКУ Пскова «Служба благоустройства города» с 18 октября. Об этом свидетельствует проект соответствующего решения Псковской гордумы, опубликованный на сайте города.

В соответствии с документом планируется согласовать Денису Васильеву продление срока исполнения обязанностей директора данного предприятия с 6 сентября по 17 октября, а затем согласовать его кандидатуру для назначения на должность директора «Службы благоустройства города» и заключение с ним срочного трудового договора с 18 октября.

Денис Васильев имеет высшее образование, окончил Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, по специальности «Экономика и управление на предприятии (в сфере сервиса)», 17 октября стаж его работы на руководящих должностях составит 3 года.