Общество

В Псковской области более ста разведчиков ЗВО совершили прыжок с парашютом на воду

Более 100 разведчиков бригады специального назначения Западного военного округа выполнили одну из наиболее сложных и опасных задач воздушно-десантной подготовки – прыжок с парашютом на воду в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Западного военного округа.

Десантирование проводилось с использованием вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ. Около половины военнослужащих выполнили прыжок на воду впервые. К совершению подобных прыжков допускаются только военнослужащие имеющие большой опыт парашютных прыжков с различными типами парашютных систем. Для предотвращения травматизма и гибели личного состава при проведении прыжков на воду, применяются стоящие на оснащении соединений и воинских частей специального назначения спасательные средства, а в местах приводнения дежурит спасательная команда.

На оснащении разведчиков округа стоят различные типы парашютных систем, позволяющие выполнять широкий спектр стоящих перед подразделениями задач. В программу входят прыжки на ограниченные площадки, прыжки в сложных метеоусловиях и в темное время суток, прыжки на водоемы, прыжки с задержкой в раскрытии основного парашюта.