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Общество

Ученые признали Оззи Осборна генетическим мутантом

11.08.2019 19:21|ПсковКомментариев: 0

Ученые американской компании Knome, изучающей геном человека, определили, что британский рок-музыкант Оззи Осборн является генетическим мутантом. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на книгу профессора медицинского колледжа штата Индиана Билла Салливана, передает «Лента».

Исполнителя пригласили для исследований в 2010 году. Специалисты полагали, что рокер неслучайно сумел дожить до пожилого возраста, несмотря на регулярное чрезмерное употребление наркотических веществ и алкоголя.

По словам Салливана, ученые действительно обнаружили мутацию в генах Осборна. Специалисты полагают, что именно из-за этого музыкант имел склонность к таким вредным привычкам.

«Оззи, определенно, генетический мутант», - заметил автор книги. По его словам, в генах людей есть разные предрасположенности - любовь к сладкому, кофе или даже к определенным сексуальным и политическим предпочтениям. «После того как столько лет мы думали, что мыслим самостоятельно и свободно, мы осознали, что большинство, если не все, в нашем поведении, происходит не по собственному желанию», - отметил Салливан.

В апреле Оззи Осборн отменил мировое турне, запланированное на 2019 год, из-за травмы и перенес все концерты на следующий год. Тогда Осборн упал у себя в доме в Лос-Анджелесе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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