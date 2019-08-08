Общество

Эксперты выяснили среднюю зарплату административного директора в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты административных директоров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, административный директор в Пскове в среднем получает 88 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 135 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 124 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 97 000 рублей, Великий Новгород – 88 000 рублей, Смоленск – 88 000 рублей, Ленинградская область – 105 000 рублей в месяц.