Общество

У российских военных появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Новую технику уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Новые средства связи выдерживают температуру от 20 до плюс 50 градусов, обладают влагостойкостью, а также защищены устройством шифрования. С их помощью подразделения смогут за считанные минуты создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30-40 км от передвижной вышки.

Благодаря новой технике, российские военные смогут формировать закрытые зоны обмена информацией, такие устройства обеспечат хорошую связь в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах. По мнению экспертов, подобная сотовая связь будет пользоваться у военных большим спросом, несмотря на наличие спутниковых и радиорелейных каналов.